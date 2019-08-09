ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко примет участие в турнире по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Турнир по боксу памяти Омелькова пройдет в Анапе с 13 по 17 августа.
"Мой тренер по боксу, Меньшиков Олег Владимирович, разрешил принять участие в мастерском турнире по боксу", - написал 38-летний Емельяненко.
В активе Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.