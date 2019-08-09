ТАСС, 9 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко примет участие в турнире по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Турнир по боксу памяти Омелькова пройдет в Анапе с 13 по 17 августа.