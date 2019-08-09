"Почти все боялись летать". 40 лет назад в авиакатастрофе погибли футболисты "Пахтакора"

11 августа 1979 года в результате столкновения двух Ту-134 над Днепродзержинском погибло 178 человек — 17 из них были представителями ташкентского клуба

Чемпионат СССР 1979 года узбекский "Пахтакор" начал успешно, одержав на старте турнира несколько знаковых побед и сыграв с московским "Спартаком" со счетом 1:1. Эксперты и любители футбола отмечали силу ташкентского коллектива, который к августу закрепился в середине турнирной таблицы. Казалось, что впереди у команды светлое будущее, однако трагедия, произошедшая 11 августа, разделила историю клуба на "до" и "после". В тот день команда из Узбекистана отправлялась на матч с минским "Динамо", на борту Ту-134, который следовал по маршруту Ташкент — Минск, находились 84 человека, среди которых — 17 представителей "Пахтакора". В небе над Днепродзержинском самолет столкнулся с еще одним Ту-134 с 88 пассажирами и шестью членами экипажа. В страшной авиакатастрофе никто не выжил, среди погибших — тренер "Пахтакора" Изгай Тазетдинов, врач Владимир Чумаков, администратор Мансур Талибджанов, а также игроки Михаил Ан, Виктор Чуркин, Владимир Сабиров, Сирожиддин Базаров, Шухрат Ишбутаев, Сергей Покатилов, Равиль Агишев, Алым Аширов, Константин Баканов, Юрий Загуменных, Николай Куликов, Владимир Макаров, Александр Корченов и Владимир Федоров.

Описание Игроки "Пахтакора" и "Ешлика", 1978 год © ТАСС

Туляган Исаков, выступавший в те годы за "Пахтакор", не полетел на злосчастном рейсе на матч с "Динамо" из-за травмы. "Я тогда зашел в раздевалку, поздравил ребят с победой (8 августа со счетом 3:1 была обыграна "Заря" — прим. ТАСС). Ребята пожелали мне доброго пути и скорейшего возвращения, — рассказал он. — О гибели команды я узнал в Москве на следующий день, представьте, какое состояние у меня было, не было никакого лечения, я полетел обратно". "Это были прекрасные ребята, среди них были игроки сборной СССР — те же Володя Федоров и Михаил Ан. Самое главное, обидно за молодого пацана — Сирожиддина Базарова, — он еще ни одной игры не сыграл за основной состав, за дубль играл, перспективный парень был. Получилось так — его отец приехал, дубль улетел, а он на один день попросил остаться и улететь с основным составом. Это судьба его, как и всей команды", — сказал Исаков. По его словам, рейсы в Минск всегда сопровождались воздушными ямами и турбулентностью, из-за чего многие игроки просто боялись летать. "Раньше были другие самолеты, с пропеллерами, — когда на них летишь, в ушах звенит, особенно минский рейс, постоянные воздушные ямы и турбулентность, всегда так было. Мы, почти вся команда, боялись летать! Некоторые ребята говорили: "Мы когда-нибудь разобьемся!" Они чувствовали это", — отметил он. Похороны состоялись только через неделю после трагедии на Боткинском кладбище в Ташкенте. "Неделю мы ждали, пока привезут ребят, это были тяжелые дни для узбекского футбола, для узбекского народа, — вспоминает Исаков. — Мы обязаны чтить память ребят. Я играл с ними, это мой долг перед ними. 40 лет прошло, но мне до сих пор не верится, — для меня они живые!" "Пахтакору" помогали всей страной После трагедии в регламент чемпионата СССР был внесен пункт, согласно которому "Пахтакор" в течение трех сезонов был защищен от вылета из высшей лиги. Помимо этого ташкентскую команду усилили игроки 15 клубов национального первенства, среди которых были полузащитник московского "Спартака" Валерий Глушаков, защитники Михаил Бондарев и Владимир Нечаев из ЦСКА и одесского "Черноморца", нападающие Зураб Церетели и Петр Василевский, выступавшие за тбилисское и минское "Динамо", и многие другие.

Описание Фрагмент памятника футбольной команде "Пахтакор" © Vasyatka1/Public Domain via Wikimedia Commons

"Я сразу отказался дальше играть, хотя мне было 30 лет, еще лет пять мог спокойно выступать, меня упрашивали, но я сказал, что больше не буду, отказался, потому что никого из новых ребят не знал. Спасибо большое тем, кто откликнулся и приехал к нам играть, ребятам со всех республик, они отыграли год, потом улетели обратно к себе, потому что здесь совсем другой климат, не многим под силу играть в 40 градусов жары", — поделился воспоминаниями Исаков. В чемпионате СССР 1982 года возрожденный "Пахтакор" занял шестое место. "Я изначально говорил: "Раз три года дали, давайте своих воспитывать, за это время мы сделаем команду, а за год или два нельзя сделать ее". Но тогда пошли по другому пути, они [игроки из других команд] помогли, но сразу после этого уехали. Получилось тогда так, что даже с этими игроками выступили в первые два года очень плохо, а на третий год более-менее собрали команду и стали шестыми", — рассказал Исаков. Память о "Пахтакоре" должна жить Трагедия ташкентской команды оставила большой след в сердцах жителей СССР и вызвала резонанс по всему миру. "Пахтакору" прочили в будущем борьбу с грандами советского футбола, но жизнь крепкого коллектива фактически оборвалась в полете. "Когда я начал играть в футбол, нам говорили об этой трагедии, нам рассказывали о победах "Пахтакора", как клуб обыгрывал киевское "Динамо" со счетом 5:0, — вспоминает известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и национальную сборную Андрей Канчельскис. — Это была отличная команда, которая могла достигнуть хороших результатов. К сожалению, это была судьба. Когда в воздухе что-то происходит, то уже никуда не денешься". По мнению Канчельскиса, память о той команде нужно тщательно беречь и передавать из поколения в поколение: "Это огромная трагедия — для "Пахтакора", Узбекистана, футбола в целом. Конечно, нужно проводить памятные матчи, они важны в первую очередь с исторической точки зрения. Нам нужно передавать память об ужасных событиях, в том числе и трагедии с "Пахтакором", из поколения в поколение, поэтому такие матчи спустя 40 лет важны. Это будет очень трогательный момент".

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