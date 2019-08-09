Правление Союза биатлонистов России обсудит нежелание Логинова подписывать контракт

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) на своем ближайшем заседании обсудит нежелание трехкратного призера чемпионатов мира Александра Логинова подписывать контракт с организацией. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

В четверг исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Исполнительный директор СБР выслушал претензии спортсменов, которые касаются ряда пунктов контракта. Об итогах встречи он доложит на заседании правления, которое состоится в течение двух недель. Мы продолжим переговоры со спортсменами, надеемся, что в итоге нам удастся достигнуть взаимопонимания", - сказал Нуждов.

Логинов в прошлом сезоне стал лучшим биатлонистом России, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. Нежелание подписывать контракт с командой может привести к тому, что спортсмен будет не допущен к выступлению за сборную страны.