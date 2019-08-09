Поварницын заменит Стрельцова в составе сборной России по биатлону на летнем ЧМ

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России произвел две замены в составе команды на чемпионат мира по летнему биатлону: Александр Поварницын выступит вместо Кирилла Стрельцова, в юниорской команде на смену Даниле Калинину вызван Игорь Малиновский. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 23 по 25 августа в Раубичах (Белоруссия).

"Стрельцов вынужден пропустить чемпионат мира по причине болезни. Что касается Калинина, то его замена согласована с Федерацией биатлона Санкт-Петербурга, поскольку было принято решение иначе построить подготовку спортсмена к зимнему сезону", - отметили в СБР.

Поварницын в минувшем сезоне принял участие в шести этапах Кубка мира, он стал третьим в составе эстафеты в канадском Кэномре, в личных гонках выше 24-го места не поднимался.