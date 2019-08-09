Новый ледовый дворец для ХК "Авангард" планируется построить к 2022 году

ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Новая ледовая арена для омского "Авангарда", который с прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынужден проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе из-за аварийного состояния "Арены-Омск", будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в пятницу рассказал журналистам министр энергетики и ЖКХ Омской области Вадим Марыгин.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

"Уже идет демонтаж "Арены-Омск", во втором квартале 2020 года по плану приступаем к строительству [новой] арены. Срок сдачи по плану - 2022 год", - сказал Марыгин.

Министр добавил, что на строительство нового ледового дворца компания "Газпром" и федеральные власти выделят по 5 млрд рублей, а правительство Омской области должно обеспечить новый спортивный объект коммунальной инфраструктурой. "По проекту энергопотребление арены вырастет в два раза, по теплу - в 2-2,5 раза. Арена будет большей вместимости, чем старая - порядка 12 тыс. зрителей, будет пять этажей", - сказал Марыгин.

По его словам, рост энергопотребления связан также с тем, что при строительстве нового дворца будут применены современные технологические решения, вырастет площадь освещения. "Нагрузка на инфраструктуру вырастет в 2-2,5 раза. Окончательное понимание будет после окончания экспертизы [проекта]", - констатировал Марыгин.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск".