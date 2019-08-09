"Оренбург" должен расширить микст-зону, чтобы принимать матчи РПЛ без ограничений

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Оренбург" для получения полноценного разрешения на проведение домашних матчей чемпионата России на стадионе "Газовик" должен расширить микст-зону, в которой после матчей игроки общаются с журналистами. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно. Ближайший домашний матч "Оренбург" проведет 10 августа, соперником команды станет дебютант премьер-лиги "Тамбов". До 15 сентября команде предстоит провести еще две игры в Оренбурге - против "Сочи" (16 августа) и "Рубина" (15 сентября).

"У нас есть еще одно замечание - нужно сделать микст-зону побольше, - сказал Кияев. - До 10 сентября мы должны ее сделать. После этого нам разрешат играть все матчи".

Как отмечается на сайте РФС, "Оренбург" должен до даты проведения каждого домашнего матча в течение указанного срока обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел. По мнению президента клуба, ничего особенного в этом условии нет.

"Всем критериям по безопасности, которые есть, мы соответствуем. Поэтому не о чем переживать. Даже если нужно согласовывать каждую игру - это не проблема", - отметил он.

После четырех туров "Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка.