Россиянин Милюков будет выступать за сборную Белоруссии по фигурному катанию

ТАСС, 9 августа. Российский фигурист Константин Милюков сменил спортивное гражданство и с нового сезона будет выступать под флагом Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза конькобежцев.

Также спортивное гражданство с российского на белорусское сменили Виктория Сафонова (женское одиночное катание) и спортивная пара Виктория Яценко/Даниил Паркман.

Первым турниром, в котором примут участие фигуристы, станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который пройдет с 9 по 10 августа.

В минувшем сезоне Милюков, которому 27 марта исполнилось 25 лет, стал седьмым в финале Кубка России, шестым - на чемпионате России, а также одержал победу на первом этапе Кубка России. В сезоне-2017/18 он занял второе место в финале Кубка России.