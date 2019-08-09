Немецкий футболист Филипп заявил, что для него честь выступать за "Динамо"

ТАСС, 9 августа. Немецкий новичок футбольного клуба "Динамо" Максимилиан Филипп заявил, что для него честь играть за московский клуб. Слова 25-летнего футболиста приводит пресс-служба московской команды.

В пятницу "Динамо" объявило о переходе Филиппа из дортмундской "Боруссии".

"Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом, это упростило мое решение перебраться в Россию. Могу сказать, что для меня честь выступать за "Динамо", у бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели, все это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где "Динамо" должно выступать каждый год", - сказал Филипп.

Форвард перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Фрайбурга", всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Европы 2017 года.