Нойштедтер сразу согласился перейти в ФК "Динамо", несмотря на предложения из других стран

ТАСС, 9 августа. Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер заявил, что он сразу согласился перейти в московское "Динамо", несмотря на интерес со стороны иностранных клубов. Слова футболиста приводит пресс-служба московского клуба.

В пятницу 31-летний защитник подписал с "Динамо" однолетний контракт. Также в пятницу "Динамо" объявило о трансфере из дортмундской "Боруссии" немецкого нападающего Максимилиана Филиппа.

"Над приглашением "Динамо" долго не думал - понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности, - заявил Нойштедтер. - У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло "Динамо", сразу согласился. Рад приступить к тренировкам со своими новыми партнерами, постараемся вместе сделать нынешний сезон максимально успешным и запоминающимся для нашей команды. У меня состоялся разговор с Дмитрием Хохловым - главный тренер видит меня на позиции опорного полузащитника, но при необходимости я могу сыграть и в центре обороны".

Последним клубом футболиста был турецкий "Фенербахче", стороны не стали продлевать контракт, который истек 1 июля 2019 года. За турецкий клуб Нойштедтер выступал с 2016 года, за это время он провел 181 матч в разных турнирах, в которых забил восемь мячей. Также он выступал за немецкие "Майнц", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Шальке".

"Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков после четырех туров. В следующем матче 10 августа столичный клуб дома встретится с петербургским "Зенитом".