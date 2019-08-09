Трефилов будет курировать женский гандбол в должности вице-президента ФГР

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Евгений Трефилов на посту вице-президента Федерации гандбола России будет курировать женский гандбол в стране. Об этом в пятницу на пресс-конференции рассказал генеральный директор организации Лев Воронин.

Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья - в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

"Хочу поблагодарить Евгения Васильевича за его вклад в успехи сборной страны, он выиграл практически все, что можно в нашем виде спорта. Он - человек-гора, человек-легенда. Во многих СМИ писалось о том, что он уходит, но Евгений Васильевич никуда не уходит - он остается работать в должности вице-президента во благо гандбола, он будет курировать наш женский гандбол", - сказал Воронин.

Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда также завоевала серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.