Мартин нацелен привести российских гандболисток к победе на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин нацелен на завоевание золотых медалей Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья - в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. О назначении 51-летнего Мартина на пост главного тренера женской сборной было объявлено в понедельник.

"У меня непростая задача - я должен заменить легенду мирового гандбола, - сказал Мартин. - Мне понятно, что я взял под крыло сборную, перед которой стоит самая высокая задача - взять золото Олимпийских игр. Но для этого нам еще надо удачно выступить на чемпионате мира в Японии, чтобы завоевать путевку в Токио".

"Понятно, что я не смогу повторить результат Трефилова по числу титулов, но я будут стараться повторить его успех на прошлой Олимпиаде. Я полон мотивации и готов выполнить эту задачу. Трефилов пообещал помогать мне всем, чем сможет", - подчеркнул он.

Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда также завоевала серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.