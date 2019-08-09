Новому тренеру российских гандболисток будет помогать олимпийский чемпион Киселев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новому главному тренеру женской сборной России по гандболу Амбросу Мартину будет помогать олимпийский чемпион 1992 года Олег Киселев. Об этом испанский специалист рассказал на пресс-конференции.

Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть пост главного тренера команды по состоянию здоровья - в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. О назначении 51-летнего Мартина на пост главного тренера женской сборной было объявлено в понедельник.

"Я рассчитываю на помощь чемпиона Игр 1992 года в Барселоне Олега Киселева. Мы хорошо знаем друг друга, поскольку вместе играли за одну команду - "Портленд Сан-Антонио" из Памплоны. Поэтому рассчитываю на его опыт и знание российского гандбола. Вместе с ним мы будем смотреть, какие позиции следует укрепить в команде", - рассказал Мартин.

При этом испанский специалист отметил, что не намерен менять помощников, которые в последнее время работали с Трефиловым.

Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда также завоевала серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.