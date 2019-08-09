Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

ТАСС, 9 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Месси забил со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинец выиграл эту награду в третий раз за последние пять лет.

Второе место занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - гол в ворота английского "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. На третьем месте гол португальца Данилу, который он забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против команды Сербии (1:1).