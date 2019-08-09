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Мировой футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Аргентинец забил со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля"
Лионель Месси EPA-EFE/Alberto Estevez
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Alberto Estevez

ТАСС, 9 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Месси забил со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинец выиграл эту награду в третий раз за последние пять лет.

Второе место занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - гол в ворота английского "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. На третьем месте гол португальца Данилу, который он забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против команды Сербии (1:1).

Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.

Теги
Месси, ЛионельМировой футбол
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