Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

ТАСС, 9 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Месси забил со штрафного удара в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0). Аргентинец выиграл эту награду в третий раз за последние пять лет.
Второе место занял португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду - гол в ворота английского "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. На третьем месте гол португальца Данилу, который он забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 против команды Сербии (1:1).
This screamer was voted as the best goal of the season in the @ChampionsLeague— FIFA.com (@FIFAcom) August 9, 2019
But should Lionel Messi be #TheBest FIFA Men's Player?
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Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.