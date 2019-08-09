Эксперт: "Динамо" нуждается в приобретении футболиста с явными лидерскими качествами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Опытный футболист с ярко выраженными лидерскими качествами необходим московскому "Динамо". Таким мнением с ТАСС в пятницу поделился бывший форвард бело-голубых Андрей Воронин.

В пятницу "Динамо" объявило о подписании контрактов с защитником Романом Нойштедтером и форвардом Максимилианом Филиппом. Ранее состав столичной команды пополнили полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский, форварды Рамиль Шейдаев и Клинтон Н'Жи, защитники Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин и Заурбек Плиев.

"Я смотрел игры с "Рубином" (0:1) и "Спартаком" (0:0), было видно, что игра команды находится на стадии становления, она улучшается. По этим матчам могу выделить Шарля Каборе, футболиста с опытом игры в Российской премьер-лиге, а вот Шиманьский пока не так заметен, хотя он молод и ему выдают большие авансы. Команде нужно реализовывать свои моменты впереди, а камерунец Н'Жи пока, видимо, не понял, куда приехал", - заявил Воронин.

"Видно, что "Динамо" нужен опытный игрок с ярко выраженными лидерскими качествами, неважно, на какой позиции он будет играть. Наличие лидера важно, он может и своим примером показать партнерам, как нужно играть, и "напихать", и подбодрить", - добавил он.

По мнению собеседника агентства, "Динамо" необходимо время, чтобы найти свою игру. "Команду пополнило десять новичков, естественно, команде нужно время, чтобы сыграться, ведь если их сейчас поставить друг с другом, они вряд ли что-то покажут. Перед динамовцами наверняка поставлена цель выйти в еврокубки, но, если команда не займет место в верхней части турнирной таблицы, ничего страшного не будет. Дмитрию Хохлову и его тренерскому штабу нужно дать время, чтобы поставить игру, ведь нужно помнить, что два года назад "Динамо" играло в Футбольной национальной лиге, прошлый сезон тоже выдался тяжелым, были проблемы с финансами, поменялось руководство, деньги появились, и сейчас нужно время", - отметил Воронин.

После четырех туров "Динамо" с пятью очками располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче бело-голубые дома примут лидера чемпионата санкт-петербургский "Зенит", игра пройдет в субботу.