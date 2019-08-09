{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Беляева и Минибаев завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с вышки в смешанных дуэтах

Второе место заняли британцы Эден Чэн и Ноа Уильямс
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 9 августа. Российские спортсмены Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Они показали результат 320,70 балла. Второе место заняли британцы Эден Чэн и Ноа Уильямс (303,60 балла), третье - немцы Кристина Вассен и Флориан Фандлер (287,76).

Ранее на чемпионате Европы в Киеве 16-летняя Беляева завоевала серебро в командных соревнованиях, а также в паре с Юлией Тимошининой стала бронзовым призером в синхронных прыжках с вышки. Также Беляева стала серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Кванджу в июле (прыжки с вышки среди смешанных пар), она становилась второй на чемпионате Европы 2018 года в синхронных прыжках с вышки в паре с Тимошининой.

28-летний Минибаев стал серебряным призером в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Киеве. Также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая награда на чемпионатах мира. Спортсмен четырежды побеждал и столько же раз становился вторым на чемпионатах Европы, а также является серебряным и бронзовым призером Универсиады в Казани в 2013 году.

Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав по две золотые, серебряные и бронзовые награды. Второе место занимает сборная Украины (2-2-0), третьей идет команда Германии (2-1-2). Чемпионат Европы завершится 11 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Россияне Лямин и Мыськив не смогли выйти в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу
В 1/8 финала они уступили полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку
Читать полностью