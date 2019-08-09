Шипулин заявил, что СБР запугивает биатлонистов в истории с подписанием контрактов

В четверг исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Антон Шипулин считает, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) заставляет спортсменов подписывать с организацией контракты под угрозой их отлучения от национальной команды. Об этом говорится в заявлении бывшего биатлониста, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ, - заявил Шипулин. - Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права".

"Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: "не подпишешь - не будешь выступать". Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются", - добивал он.

"СБР хочет сделать из спортсменов рабов"

Шипулин, завершивший карьеру в декабре прошлого года, считает, что контракт "грубо говоря, составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов". "Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным. А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами", - заметил он.

"Необходимо разработать модель контракта, которая устроила бы все стороны и справедливо учитывала интересы и спортсменов, и союза. Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия, именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон, руководство СБР почему-то об этом забывает", - отметил олимпийский чемпион Сочи.

СБР ранее в пятницу заявил, что обсудит ситуацию на ближайшем заседании правления организации.

Логинов в минувшем сезоне стал лучшим из российских биатлонистов, заняв второе место в общем зачете Кубка мира.