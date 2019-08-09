Созонов, Иванов и Косецкая вошли в состав сборной России на чемпионат мира по бадминтону

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Иван Созонов, Владимир Иванов и Евгения Косецкая примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Швейцарии. Об этом ТАСС в пятницу рассказала главный тренер сборной России Клавдия Майорова.

30-летний Созонов и 32-летний Иванов являются чемпионами Европы (2014) и двукратными призерами Европейских игр (2015, 2019). 24-летняя Косецкая - серебряный призер чемпионата Европы (2018), серебряный (2017) и двукратный бронзовый (2015, 2019) призер чемпионатов Европы среди смешанных команд.

В мужском одиночном разряде выступят Владимир Мальков и Сергей Сирант, в женских одиночных соревнованиях - Косецкая, в мужском парном - Иванов и Созонов, Артем Серпионов и Владимир Никулов, в женском парном - Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина, в миксте - Евгений Дремин и Евгения Димова, Родион Алимов и Алина Давлетова.

"Задачи у нас всегда одинаковые - показать самый лучший результат, войти в восьмерку сильнейших. Очень многое будет зависеть от жеребьевки, - отметила Майорова. - На этом чемпионате мира не разыгрываются непосредственно путевки на Олимпиаду, наша олимпийская квалификация длится год. Но чемпионат мира дает больше всего очков для олимпийского рейтинга, в том числе и поэтому нам нужно выступить как можно лучше".

Чемпионат мира по бадминтону пройдет с 19 по 25 августа.