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Летние олимпийские виды спорта

Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы

Второе место занял немец Патрик Хаусдинг, третье - британец Джеймс Хитли
Евгений Кузнецов AP Photo/Michael Sohn
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 9 августа. Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

По итогам шести прыжков 29-летний россиянин показал результат 499,45 балла. Второе место занял немец Патрик Хаусдинг (456,85), третье - британец Джеймс Хитли (439,90). Еще один россиянин Никита Шлейхер занял четвертое место (416,90).

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Ранее в пятницу Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали золотые медали в синхронных прыжках с вышки в соревнованиях смешанных дуэтов.

Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также в его активе одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая награды на чемпионатах мира, три золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Кузнецов трижды первенствовал на Универсиадах, в том числе дважды на Универсиаде в Казани в 2013 году.

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2-2-2), третье - сборная Украины (2-2-0). Чемпионат Европы завершится 11 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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