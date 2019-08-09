Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы

ТАСС, 9 августа. Россиянин Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

По итогам шести прыжков 29-летний россиянин показал результат 499,45 балла. Второе место занял немец Патрик Хаусдинг (456,85), третье - британец Джеймс Хитли (439,90). Еще один россиянин Никита Шлейхер занял четвертое место (416,90).