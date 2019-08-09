AIU аннулировал результаты российской легкоатлетки Черновой с 2015 по 2016 год

ТАСС, 9 августа. Независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) аннулировал результаты российской легкоатлетки Татьяны Черновой в период с 21 июля 2015 года по 5 февраля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В этот период Чернова не выступала на крупных соревнованиях. В заявлении AIU отмечается, что 31-летняя спортсменка уже отбыла максимальное наказание (дисквалификация на четыре года) за использование запрещенного вещества или метода. Таким образом, в общей сложности аннулированы ее результаты с 17 августа 2008 года по 5 февраля 2016 года. AIU был создан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в 2017 году.

Чернова стала четвертой в семиборье на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. После дисквалификации за допинг бронзовой медалистки соревнований украинки Людмилы Болонской Чернова получила бронзу. В результате перепроверки допинг-тестов с Игр-2008 в пробе Черновой было найдено запрещенное вещество туринабол, россиянка была дисквалифицирована с 17 августа 2008 года по 15 августа 2009 года и лишена медали решением Международного олимпийского комитета (МОК), позднее она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, но апелляция была отклонена. Позднее Чернова признала санкции IAAF.

В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, и аннулировал все ее результаты с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки были обнаружены несоответствия в биологическом паспорте, после чего ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.