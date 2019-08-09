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ATP

Теннисист Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Россиянин выиграл со счетом 6:3, 6:1
Даниил Медведев EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 9 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина, который занимает девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), второй сеяный турнира в Монреале Тим находится на четвертом месте в рейтинге. Встреча длилась 56 минут. Соперники в третий раз встречались между собой на турнире под эгидой ATP, Медведев одержал первую победу.

В 1/2 финала Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, встретится с победителем встречи между россиянином Кареном Хачановым (6) и немцем Александром Зверевым (3).

Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP.

Турнир в Монреале завершится 11 августа.

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