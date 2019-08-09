Михайлов: волейболисты сборной России недовольны игрой олимпийского отбора с мексиканцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сборная России по волейболу не может быть довольна стартовым матчем квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года против команды Мексики. Такое мнение журналистам выразил игрок российской сборной Максим Михайлов.

Российская команда одержала победу в трех сетах (25:15, 25:11, 25:17). В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Кубы со счетом 3-2. Во втором туре россияне сыграют с кубинцами, сборная Ирана встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в субботу.

"В плюс можно вынести только результат, - сказал Михайлов. - Не удалось получить куража и удовольствия от победы. Эту игру не стоит заносить в актив, завтра уже нужно включаться".

"Недовольны собой, настроем на игру. Были очень расслаблены", - сказал спортсмен.

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований.

Олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге завершится 11 августа.