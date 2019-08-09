Саммельвуо: матч с мексиканцами стал хорошей практикой для российских волейболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Матч с командой Мексики стал хорошей подготовкой для сборной России по волейболу в начале олимпийского отбора к Играм-2020. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской национальной команды Туомас Саммельвуо.

Ранее сборная России переиграла мексиканцев в стартовом матче отбора к Олимпийским играм со счетом 3-0 (25:15, 25:11, 25:17).

"Не знаю, чем ребята были недовольны, - сказал Саммельвуо. - Хорошо то, что все сыграли, и мы быстро выиграли. Хотя, на самом деле, игра была тяжелой - был медленный игровой ритм".

"Главное, что мы выиграли и идем дальше", - добавил собеседник агентства.

В другом матче группы Е команда Ирана переиграла сборную Кубы со счетом 3-2. Во втором туре россияне сыграют с кубинцами, сборная Ирана встретится с командой Мексики, обе встречи состоятся в субботу.

Олимпийский отборочный турнир в Санкт-Петербурге завершится 11 августа.