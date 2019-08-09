Заместитель главы селекционной службы футбольного клуба "Спартак" Аверьянов покинул пост

ТАСС, 10 августа. Александр Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб, помимо Аверьянова, покинули селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский. "Спартак" благодарит специалистов за годы работы на благо клуба и желает им успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. Я желаю красно-белым больших успехов, уверен, что они не за горами", - сказал Аверьянов, который работал в "Спартаке" с 2007 года.

После четырех матчей сезона-2019/20 чемпионата России "Спартак" занимает 11-е место, имея в активе пять очков. В пятом туре столичный клуб 11 августа на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".