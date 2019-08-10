СМИ: болельщик "Ренна" подал заявление в суд на футболиста ПСЖ Неймара за удар в лицо

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Фанат французского футбольного клуба "Ренн" подал в суд на бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара за то, что игрок ударил его в лицо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По информации источника, инцидент произошел по окончании финала Кубка Франции, в котором ПСЖ уступил "Ренну" по пенальти (2:2, 5:6 - по пенальти). Игроки ПСЖ поднимались на награждение, а фанат снимал их на камеру мобильного телефона. Неймар остановился и закрыл телефон рукой, после чего завязалась перепалка, в результате которой футболист ударил болельщика в подбородок. За эти действия 27-летний бразилец получил дисквалификацию на три матча.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей. Он является третьим бомбардиром в истории сборной, лидирует Пеле (77 мячей), на втором месте идет Роналдо (62 гола). Неймар стал победителем (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2012), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).