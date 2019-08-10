СМИ: футболист "Ювентуса" Маджукич может продолжить карьеру в "Баварии"

ТАСС, 10 августа. Хорватский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Марио Маджукич может перейти в немецкую "Баварию". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sky Italia.

По информации источника, "Ювентус" ведет переговоры с "Баварией" о трансфере игрока с опцией обязательного выкупа за €15 млн. Отмечается, что хорват был готов перейти в английский "Манчестер Юнайтед", но переход игрока сорвался.

Контракт 33-летнего нападающего с "Ювентусом" рассчитан до конца июня 2021 года. Согласно порталу Transfermarkt, футболист оценивается в €18 млн.

Маджукич выступал за немецкую команду с 2012 по 2014 год. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Германии и двукратным обладателем Кубка Германии, выигрывал Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Также он выступал за хорватские команды "Марсония", "Загреб" и "Динамо", немецкий "Вольфсбург", испанский "Атлетико". В составе "Динамо" он стал трехкратным чемпионом Хорватии и двукратным обладателем Кубка Хорватии, вместе с "Атлетико" он выигрывал Суперкубок Испании. В 2017 году он перешел в "Ювентус", в прошлом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь голевых передач. В составе команды четыре раза выигрывал чемпионат Италии, три раза - Кубок Италии, два раза - Суперкубок Италии и один раз играл в финале Лиги чемпионов.

За национальную команду Хорвати он выступает с 2007 года, всего он провел 89 матчей, в которых забил 33 гола. На чемпионате мира 2018 года Маджукич стал серебряным призером.