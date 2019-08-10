Вдова Дадашева потребует денежную компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина потребует финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боксерского поединка. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России, которая оказывает поддержку Апушкиной.

Ранее стало известно об отказе от подачи иска к рефери боя Кенни Шевалье.

"Иск будет подан по месту проведения поединка. Требованием будет возмещение ущерба, то есть - получение денежной компенсации. Ее размер еще не определен", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.