{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер боксер Максим Дадашев

Вдова Дадашева потребует денежную компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд

Российский боксер Максим Дадашев скончался 23 июля в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина потребует финансовую компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боксерского поединка. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России, которая оказывает поддержку Апушкиной.

На эту тему

Ранее стало известно об отказе от подачи иска к рефери боя Кенни Шевалье.

"Иск будет подан по месту проведения поединка. Требованием будет возмещение ущерба, то есть - получение денежной компенсации. Ее размер еще не определен", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Теги
Умер боксер Максим Дадашев
Массовый спорт
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что развитие спорта в стране является одним из главных приоритетов
Читать полностью