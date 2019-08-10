Компания Top Rank собрала более 3 млн рублей для семьи Дадашева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Промоутерская компания Top Rank собрала более 3 млн рублей для семьи боксера Максима Дадашева. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Фонд в поддержку семьи Дадашева собрал уже $46,7 тыс. (около 3,047 млн рублей - прим. ТАСС). Сбор будет продолжаться", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Семья Дадашева также подаст в суд на Атлетическую комиссию штата Невада.