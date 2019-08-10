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Футбол в России

ФК "Сочи" намерен сыграть с "Ахматом" на следующий день после Гран-при России "Формулы-1"

Этап чемпионата по автогонкам пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября
Стадион "Фишт" и гоночный комплекс "Сочи-Автодром" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Стадион "Фишт" и гоночный комплекс "Сочи-Автодром"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, на следующий день после завершения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

В предварительном расписании Российской премьер-лиги (РПЛ) все игры 11-го тура запланированы на 29 сентября, в дальнейшем они будут разнесены на несколько дней. Российский этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Олимпийском парке Сочи, где расположен домашний стадион сочинской команды "Фишт". Соревнования по автогонкам пройдут с 26 по 29 сентября.

"Скорее всего, матч пройдет в понедельник", - сказал Рубашко. Гендиректор сочинского клуба отметил, что вопрос обмена кругами с "Ахматом" не обсуждался, поскольку в противном случае 10 из 15 игр первого круга команде пришлось бы играть на выезде.

После четырех туров чемпионата России "Сочи" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. В пятом туре команда в Москве сыграет с ЦСКА. Игра состоится 11 августа на "ВЭБ-Арене", начало встречи - 19:00 мск.

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