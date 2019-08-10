Кокорин хочет завершить карьеру в ФК "Зенит" и готов играть за команду бесплатно

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 10 августа. /ТАСС/. Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, контракт которого с сине-бело-голубыми истек этим летом, хочет завершить карьеру в команде из Санкт-Петербурга и готов играть за нее бесплатно. Об этом игрок рассказал журналистам.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в исправительной колонии №4 УФСИН России по Белгородской области. В субботу команда заключенных провела матч против клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Кокорина и Мамаева.

"Очень соскучился по "Зениту", я им многим обязан, я бы хотел завершить карьеру в Питере, - сказал Кокорин. - Сейчас готов играть за них даже бесплатно. За время в "Бутырке" получил порядка 5-6 тысяч писем, и почти половина из Питера".

"Считаю, "Краснодар" поступил с Мамаевым очень жестоко, пытаясь разорвать с ним контракт. Нужно было сначала разобраться в ситуации, а потом уже принимать какие-то решения", - отметил нападающий.

"Состояние получше, спасибо сотрудникам колонии, мы тренируемся здесь каждый день - добавил он. - То, что я мог стать инвалидом - не преувеличение. Как можно было столько времени не давать возможности специалистам осмотреть мое колено?! В "Бутырке" я ждал этого несколько месяцев, а здесь с этим нет проблем".

Дело футболистов

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 за драку в центре Москвы. 8 октября 2018 они с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.

Подозреваемых взяли под стражу через несколько дней. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.