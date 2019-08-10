Матч состоится в любую погоду. Дождь не помешал проведению Дня физкультурника в Лужниках

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие городского спортивно-зрелищного праздника, посвященного 80-летию Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя, прошло на центральной аллее московского спортивного комплекса "Лужники". На церемонии присутствовало более 1000 человек.

День физкультурника ведет свою историю с 1939 года, когда на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча (всеобщего военного обучения).

День физкультурника и строителя начался с парада, в котором приняли участие 30 команд, сформированных из работников различных организаций и предприятий строительного комплекса Москвы, столичного департамента здравоохранения, московской федерации профсоюзов, парка "Зарядье" и т. д.

"День физкультурника объединяет миллионы людей, - заявил со сцены открывший праздник глава департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Кондаранцев. - Несмотря на плохую погоду, я уверен, все его участники получат заряд бодрости, счастья и радости". Торжественная церемония открытия проходила при температуре около 13 градусов, сильном ветре и непрекращающемся дожде.

"Перед тем как приехать сюда, я опасалась, что непогода может испортить нам праздник, - сказала ТАСС четырехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова. - Но, с другой стороны, физкультурники - это такие люди, для которых холод, снег, дождь не являются препятствиями. И сегодняшний парад показал, что любителям спорта дождь и ветер - не преграда. Как говорится, матч состоится в любую погоду".

На торжественной церемонии открытия также присутствовали заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, зачитавшая собравшимся поздравление президента России Владимира Путина с Днем физкультурника, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев, прославленные спортсмены Галина Горохова, Александр Привалов, Станислав Петухов и многие другие.

"Норма жизни" и фитнес-модели

После окончания церемонии открытия на территории "Лужников" стартовали спартакиады строителей и трудящихся Москвы. В рамках масштабных спортивных мероприятий пройдут семейные эстафеты, соревнования по легкой атлетике, перетягиванию каната, армспорту. Определятся сильнейшие в турнирах по дартсу, гиревому спорту, шахматам и настольному теннису, волейболу и мини-футболу.

Для всех желающих на специально оборудованной площадке представлена возможность выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На площади неподалеку от сцены оборудованы турники для подтягивания, спортивные площадки для бобстарта (разгона бобов), армрестлинга, жима стоя и лежа и многие другие.

Все поклонники спортивного образа жизни, собравшиеся у главной сцены, имели возможность принять участие в зарядке "Норма жизни" под руководством опытных инструкторов, также со сцены был проведен урок по аэробике для всех желающих.

Наибольшее внимание в первой половине праздника получили участницы конкурса "Фитнес-модель - 2019", не побоявшиеся в промозглую московскую погоду выйти на сцену в купальниках. Также в рамках праздника запланированы разнообразные конкурсы для зрителей с розыгрышем призов. Завершит 80-й День физкультурника ди-джей сет от фитнес-клуба "Черная комета".