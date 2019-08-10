Президент ФК "Оренбург": тренер Федотов должен доказывать свою состоятельность

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов должен доказать свою состоятельность, у него есть карт-бланш. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

В субботу "Оренбург" дома в матче пятого тура чемпионата России сыграл вничью с дебютантом премьер-лиги "Тамбовом". Хозяева поля к 68-й минуте уступали со счетом 0:2, но сумели уйти от поражения благодаря двум мячам Джоэля Фамейе, который отличился на 74-й и 79-й минутах.

"Мне игра нашей команды, откровенно говоря, не понравилась - спасать матч на последних минутах - это ненормально, - сказал Кияев. - Начало было плохое, пропустили два мяча, и только с выходом Фамейе более-менее что-то стало получаться. Результатом я не доволен, но это лучше, чем проиграть 0:2. Хотя, откровенно говоря, рассчитывал, что с "Тамбовом" возьмем три очка".

"У него [главного тренера Владимира Федотова] есть карт-бланш. Пусть играет и доказывает свою состоятельность. В прошлом сезоне все говорили, что "Оренбург" - это тренерская команда. Пока планов менять тренера нет", - добавил президент клуба.

После пяти матчей "Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко. Команда по дополнительным показателям опережает занимающий последнюю строчку "Сочи", у которого есть игра в запасе. "Тамбов" с четырьмя очками располагается на 13-й позиции. В шестом туре "Оренбург" дома сыграет с "Сочи", а "Тамбов" в Саранске примет "Краснодар".