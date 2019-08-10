Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по июль провели более 6,5 тыс. тестирований

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года провело 6535 тестирований, взяв у спортсменов 7791 допинг-пробу. Об этом сообщила ТАСС в субботу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В июле, по словам Пахноцкой, был организован 831 тест, взято 996 допинг-проб. В июне - 810 тестов и 944 допинг-пробы.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб, хотя планировалось взять 9 тыс.