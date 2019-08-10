Детская команда по следж-хоккею появилась в Удмуртии

По его словам, сейчас в составе команды 11 игроков, двое из которых ранее уже занимались следж-хоккеем. Остальные игроки клуба только начинают обучаться этому виду спорта. "В клубе сейчас занимаются ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, а также ребята с ДЦП, но они воспринимают это не только как сложный вид спорта, они воспринимают это как общение, как коммуникацию, как социализацию со своими сверстниками. Надеюсь, что со временем ребят будет становиться больше", - сказал Вечтомов.

"Сегодня мы наблюдаем рождение детской команды по следж-хоккею, которой никогда не было в Удмуртской Республике. У нас была юношеская команда, была взрослая, которая в 2011 и 2014 годах становилась чемпионом России, но детской еще не было. Дети от 7 до 14 лет теперь смогут погрузиться в паралимпийскую дисциплину", - рассказал журналистам президент следж-хоккейного клуба "Удмуртия" Павел Вечтомов, добавив, что сейчас в РФ существует всего 15 детских следж-хоккейных команд.

ИЖЕВСК, 10 августа. /ТАСС/. Детская команда по следж-хоккею (вид спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья) появилась в Удмуртии. Презентация коллектива прошла в субботу на территории спортивного курорта "Чекерил" в Ижевске.

Создать команду удалось в том числе благодаря гранту в 1 млн рублей от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На эти средства закупили необходимый спортивный инвентарь: клюшки, сани и форму. Удмуртский клуб стал одним из лучших в номинации "Импульс развития" конкурса проектов развития детско-юношеского следж-хоккея "Хоккей без барьеров".

Первые турниры

Уже в этом году команда планирует принять участие в двух фестивалях, посвященных следж-хоккею. Они пройдут осенью и зимой в Казани и Сочи. "Для детей это настоящее приключение. Важно, что следж-хоккей предусматривает не только работу на льду, это еще и занятие плаванием, это работа в тренажерном зале, это большой комплекс упражнений, который позволит ребятам замечательно себя чувствовать", - рассказал Вечтомов.

Тренер детской команды Юрий Широбоков считает, что команда на предстоящих турнирах будет выглядеть достойно, несмотря на то, что игроки совсем недавно познакомились друг с другом.

"Мы команду собрали совсем недавно, но ребята уже показывают неплохое катание и владение шайбой. Думаю, что к фестивалям в Казани и Сочи мы подготовимся, и у нас все получится. <...> В октябре поедем в Казань, посмотрим своих соперников, увидим, над чем нам предстоит поработать, и уже в Сочи точно должны сыграть достойно", - сказал он.

Появление клуба в Удмуртии

Летом 2009 года вице-президент республиканской федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор Кузнецов, узнав о решении провести Олимпийские игры 2014 года в России, предложил создать следж-хоккейную команду. Обсудил эти планы с руководителями спортивной отрасли республики. По его просьбе в Удмуртию приехал Тодд Сержент - президент Федерации следж-хоккея канадской провинции Онтарио и показал особенности игры.

В феврале 2010 года в регионе была зарегистрирована республиканская общественная организация инвалидов "Следж-хоккейный клуб "Удмуртия". Ее целью стало развитие паралимпийского вида спорта - хоккея на санях, а также психологическая и социальная реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

За время своей работы игроки следж-хоккейного клуба "Удмуртия" добились высоких результатов, как на отечественной арене спорта, так и на мировом уровне. В 2014 году на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи шесть спортсменов и тренер-техник стали серебряными призерами в составе сборной команды России. "Удмуртия" является победителем чемпионата России 2011 и 2014 годов, многократным серебряным, двукратным бронзовым призером чемпионата, бронзовыми призерами Кубка мужества и Кубка Югры 2018 года.