РУСАДА выявило за семь месяцев больше нарушений антидопинговых правил, чем за 2018 год

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июль 2019 года выявило 151 случай возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом в субботу сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно представленным данным, за первые семь месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (151 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможного нарушения.

По словам Пахноцкой, в июле сотрудниками агентства было выявлено 49 случаев возможного нарушения антидопинговых правил.