Турнир по стритболу с участием команд из регионов УрФО прошел на Дне физкультурника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" прошел в Екатеринбурге в День физкультурника. В нем приняли участие почти 700 человек из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, сообщил в субботу ТАСС главный судья турнира Роман Шурыгин.

"Было 170 команд, в каждой по четыре участника. Получается почти 700 человек. Были представители со всей Свердловской области, Челябинской и Тюменской областей. Мероприятие проходило в парке им. Павлика Морозова", - сказал он.

По его словам, соревнования проходили в восьми возрастных категориях. Самым младшим участникам было 10 лет, старшим - около 40 лет. По словам одного из организаторов турнира Александра Лебедева, также в отдельной категории соревновались девушки.

Подобные соревнования меньшего масштаба планировалось провести и в Краснотурьинске. Как отметил ТАСС начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Игорь Дубовиков, турнир пришлось перенести из-за погодных условий - в городе весь день идет дождь.

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа с 1939 года.