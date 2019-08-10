Команда Челябинского городского округа победила на областном фестивале комплекса ГТО

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сборная Челябинского городского округа одержала победу в финале пятого областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом ТАСС в субботу рассказал Федеральный оператор комплекса ГТО Александр Карпов.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. На церемонии сертификатом посла ГТО была награждена легкоатлетка Евгения Зинурова, также были вручены золотые знаки отличия.

"В программе приняли участие команды из 11 муниципальных районов Челябинской области. Возраст участников - от 8 до 80 лет, - рассказал Карпов. - Победу в финале областного фестиваля одержала команда Челябинского городского округа, вторыми стали представили Саткинского муниципального района, третье место у команды Златоустовского городского округа".

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.