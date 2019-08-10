Более 150 человек выполнили нормативы ГТО на фестивале в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 150 человек приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС рассказала ведущий специалист сектора муниципальных программ управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил Кристина Крутакова.

Фестиваль ГТО прошел в рамках Всероссийского дня физкультурника.

"Участниками фестиваля стали 155 человек в возрасте от 24 до 55 лет. В основном это работники "Уралвагонзавода", они традиционно хорошо ориентированы на выполнение комплекса ГТО, - отметила Крутакова. - Участники выполнили по семь нормативов - прыжок в длину, отжимание, рывок гири, подтягивание, бег, метание гранаты и тест на гибкость. Все результаты были занесены в базу данных".

"Позднее участники выполнят оставшиеся нормативы, например, плавание и бег на длинной дистанции, и смогут получить знаки ГТО. На "Уралвагонзаводе" ежегодно проходит первенство среди цехов, так что все ждут результатов, чтобы узнать победителя", - добавила собеседница ТАСС.

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.