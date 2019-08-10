Регата "Кубок Ростислава Алексеева" в Нижегородской области собрала более 70 яхт

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Всероссийская парусная регата "Кубок Ростислава Алексеева", которая в 2019 году прошла в 40-й раз, стала самой массовой за всю историю ее проведения. В ней приняли участие более 70 яхт, сообщил ТАСС президент Нижегородской федерации парусного спорта Александр Бобылев.

Регата проходила с 3 по 10 августа на Горьковском водохранилище на базе яхт-клуба "Белая речка" в Городецком районе Нижегородской области.

"В этом году заявилось рекордное число участников - около 70 судов, география участников обширная - Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Чебоксары, Геленджик, Нижний Новгород, Ростов, Таганрог. Это связано с тем, что в рамках регаты прошло два чемпионата России в классах [крейсерских яхт] "Четвертьтонник" и "Open 800", - отметил Бобылев, уточнив, что одновременно два чемпионата России в рамках регаты проходят впервые в истории соревнований.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регаты, первое место на чемпионате России в классе "Четвертьтонник" заняла яхта "Миг" (капитан Андрей Хайдуков, Нижний Новгород), в классе "Open 800" - яхта "Глобус" (капитан Андрей Никандров, Санкт-Петербург). По словам Бобылева, в этом году соревнования проходили в сложных погодных условиях. "Очень сильный ветер, суровая погода, было сломано пять мачт", - добавил собеседник агентства.

Бобылев подчеркнул, что регата - это хороший пример для спортсменов, которые начинают заниматься парусным спортом. "В Кубке участвуют крейсерские лодки, капитаны - взрослые люди, они пример для подражания [начинающим спортсменам]", - отметил он.

Регата названа в честь советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов Ростислава Алексеева, который с детства занимался парусным спортом. Регата проводится на Горьковском водохранилище с 1979 года, Алексеев был первым судьей соревнований.