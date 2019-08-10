Крым в 2020 году может принять два этапа Кубка мира по клифф-дайвингу

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крым в следующем году может принять два этапа Кубка мира по клифф-дайвингу. Об этом ТАСС сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

В субботу в курортном поселке Симеиз в Крыму прошел Кубок мира по клифф-дайвингу, в котором приняли участие лучшие хайдайверы мира. Победу одержал британец Гэри Хант, который полмесяца назад стал чемпионом мира по хайдайвингу.

"В следующем году Россия может принять сразу четыре старта. Этап Кубка мира по хайдайвингу в Казани уже включен в соревновательный календарь, потом мы хотим провести серию стартов по клифф-дайвингу. Первый в Симеизе или Ялте, второй - в Балаклаве и третий - в Калининграде. Постараемся реализовать такой план, но многое еще будет зависеть от расписания международных стартов", - рассказал Саутин.

Хант стал лучшим в Симеизе третий год подряд. Второе место занял российский хайдайвер Никита Федотов, третье - чех Михал Навратил. Спортсмены прыгали со скалы Дива. "За соревнованиями наблюдали четыре тысячи зрителей, все соседние скалы были усыпаны людьми, многие смотрели за прыжками с яхт и лодок", - отметил Саутин.

"Спортсменам все понравилось. Иностранных гостей угощали борщом, пельменями. Все прошло супер", - заключил он.

Клифф-дайвинг отличается от хайдайвинга тем, что спортсмены совершают прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В хайдайвинге они прыгают с 27-метровой вышки.