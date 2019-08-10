Юлия Липницкая провела мастер-класс на фестивале "Спорт - норма жизни" в Костроме

ТАСС, 10 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая провела мастер-класс в рамках фестиваля "Спорт - норма жизни", который проводится в Костроме по нацпроекту "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Костромской области.

"В Костроме я проведу четыре мастер-класса, пока поработала только с детьми. Могу сказать, что воспринимают информацию отлично, откликаются на все мои советы и призывы. На льду я делюсь с ними своими секретами мастерства, а пожелание только одно - пусть все будут здоровы, пусть у них все запланированное получается и они растут дальше. Условия для этого в Костроме есть", - сказала Липницкая.

По данным пресс-службы костромской администрации, работали около 15 развлекательных и спортивных площадок, посвященные баскетболу, теннису, мини-футболу и другим видам спорта. В них участвовали жители и гости города всех возрастов.

Более 42% жителей Костромской области систематически занимаются физической культурой и спортом. В пресс-службе администрации отмечают, что этому способствовало развитие спортивной инфраструктуры: в течение последних семи лет в регионе построили и отремонтировали 95 спортивных объектов. В 2019 году планируется завершить реконструкцию базы гребного спорта и спортивной школы олимпийского резерва им. А. В. Голубева. Еще семь спортобъектов по нацпроекту будут сданы до конца 2024 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.