{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты выиграли товарищеский турнир в Италии

В заключительном матче россияне победили команду Сенегала
Баскетболисты сборной России Михаил Александров/ТАСС
Описание
Баскетболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Сенегала со счетом 73:56 в заключительном матче товарищеского турнира в итальянской Вероне.

Россияне выиграли все матчи на турнире. В пятницу они одержали победу над командой Италии со счетом 72:70, в четверг оказались сильнее команды Венесуэлы (69:54). В товарищеском турнире в Вероне приняли участие четыре команды. Последний матч турнира между сборными Италии и Венесуэлы состоится позднее в субботу.

Турнир стал подготовительным для сборной России к Кубку мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Футбол в России
Футболист "Зенита" Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в матче с "Динамо"
Аргентинский форвард был заменен в перерыве игры
Читать полностью