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Олимпийский отборочный турнир по волейболу

Саммельвуо: российским волейболистам важно восстановиться перед матчем с иранцами

В субботу россияне выиграли у кубинцев со счетом 3-0 в рамках олимпийского отборочного турнира
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/TANNEN MAURY
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/TANNEN MAURY

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Волейболистам сборной России важно восстановиться перед заключительным матчем отборочного турнира к Олимпийским играм против команды Ирана. Об этом ТАСС заявил в субботу главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо.

В субботу подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у кубинцев в матче второго тура отборочного турнира к Олимпийским играм со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 27:25).

"Нам важно освободить голову и восстановиться, - сказал Саммельвуо. - Никогда не говорю, что доволен игрой, мы всегда можем играть лучше. Не нужно придумывать ничего особенного, чтобы обыграть Иран. Просто нужно сыграть на свой максимум".

"Матч с кубинцами был непростым, - отметил тренер. - Не буду оценивать нашу игру. Но вот у кубинцев иногда летела подача, были эйсы. Были и у нас неплохие моменты".

В заключительном матче турнира сборная России сыграет с иранцами в воскресенье. В турнирной таблице после второго тура лидирует российская команда (6 очков), второе место занимает сборная Ирана (5), третье - команда Кубы (1), четвертое - сборная Мексики (0).

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Олимпийский отборочный турнир по волейболу
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