Овечкину понравилась игра чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Зенитом"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Хоккеисту сборной России Александру Овечкину понравилось содержание игры чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Об этом Овечкин рассказал журналистам.

Встреча пятого тура чемпионата России по футболу прошла в Москве и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Овечкин является воспитанником "Динамо". Перед матчем он нанес символический удар по мячу.

"Игра мне понравилась", - сказал Овечкин.

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, "Динамо" с пятью очками идет 10-м. В следующем туре "Зенит" 17 августа примет грозненский "Ахмат", "Динамо" днем позже дома сыграет с московским "Локомотивом".