Хохлов: "Динамо" необходимо доукомплектовать состав

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московскому "Динамо" необходимы приобретения новых футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

В субботу "Динамо" в матче пятого тура чемпионата России на своем поле уступило "Зениту" со счетом 0:2. В летнее трансферное окно бело-голубые приобрели Себастьяна Шиманьского, Заурбека Плиева, Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Игоря Калинина, Рамиля Шейдаева, Шарля Каборе, Клинтона Н'Жи, Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа. Филипп и Нойштедтер пока не принимали участия в матчах.

"Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру", - сказал Хохлов.

На 14-й минуте матча с "Зенитом" был заменен вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин. "Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма", - сказал Хохлов.

"Динамо" после пяти туров набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 18 августа примут "Локомотив".