Моисеев: российские пятиборцы на ЧЕ выступили хуже ожидаемого, но задача-минимум выполнена

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по современному пятиборью на чемпионате Европы в британском Бате выступила не так, как ожидалось, однако задача-минимум на этом турнире была выполнена. Своей оценкой выступления россиян на континентальном первенстве поделился с корреспондентом ТАСС в субботу главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

В финале мужского личного турнира выступали два россиянина - Александр Лифанов и олимпийский чемпион Александр Лесун. Лифанов финишировал девятым и отобрался на Олимпийские игры, Лесун досрочно прекратил борьбу в финале из-за проблем со здоровьем. Сергей Баранов и Кирилл Беляков не сумели пробиться в финал. В мужской эстафете Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский заняли четвертое место.

"Не могу сказать, что я доволен тем, как выступила наша мужская команда на этом турнире. Ребята были способны на большее. Однако задачу-минимум нам выполнить удалось. Путевку на Олимпиаду-2020 по итогам личного турнира завоевал Александр Лифанов", - сказал Моисеев.

Перед началом турнира главный тренер сообщил ТАСС, что россияне намерены бороться за награды ЧЕ во всех видах соревновательной программы.

По итогам мужского финала чемпионата Европы путевки на Олимпийские игры получили восемь спортсменов (не больше одного от страны). Финишировавшего девятым Лифанова опередили по два представителя Великобритании и Чехии, благодаря чему россиянин сумел попасть в восьмерку обладателей олимпийских путевок.

Чемпионат Европы завершится 11 августа.