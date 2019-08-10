Гендиректор "Зенита" Александр Медведев назвал интересным матч РПЛ против "Динамо"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" получился живым и интересным. Такое мнение ТАСС высказал в субботу по телефону генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"Зенит" в субботу в Москве со счетом 2:0 обыграл "Динамо". В каждом из таймов сине-бело-голубые забили по голу, их авторами стали Артем Дзюба и Магомед Оздоев. На 80-й минуте москвичи остались в меньшинстве - за две желтые карточки с поля был удален полузащитник Артур Юсупов.

"Игра была интересной, живой - были голевые моменты с обеих сторон, хотя, конечно, у "Зенита" их было больше, - сказал Медведев. - Неиспользованные моменты не буду перечислять. Я бы охарактеризовал матч так - "Зенит" контролировал игру и в нужные моменты разыгрывал быстрые комбинации, приводившие к острым моментам. "Динамо" показало, что команда после усиления может оказать сопротивление любому сопернику".

"Команда, даже оставшись в меньшинстве, шла вперед, что тяжело делать вдесятером, - отметил гендиректор петербуржцев. - "Зенит" только в самом конце смог воспользоваться пространством. Нужно отдать должное "Динамо", которое не побоялось идти вперед, оставшись в меньшинстве".

Отвечая на вопрос, чего он ждет от ближайших матчей, Медведев ответил: "Команда борется за победу в каждом матче. Против чемпионов все выходят играть с удвоенной энергией. Простых матчей не будет".

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных. В следующем туре петербуржцы" 17 августа примут грозненский "Ахмат".