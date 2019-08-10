Чемпион идет без поражений. "Зенит" обыграл "Динамо" в пятом туре РПЛ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" выиграл у московского "Динамо" со счетом 2:0 в матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Москве, присутствовало 19 095 зрителей.

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Тренерский штаб "Динамо" не произвел ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с матчем прошлого тура со "Спартаком" (0:0). В пятницу клуб подписал контракты с полузащитником Романом Нойштедтером и нападающим Максимилианом Филиппом. Однако Нойштедтер на поле не появился, а Филиппа не успели заявить для участия в чемпионате. В составе "Зенита" по сравнению с предыдущей игрой с "Краснодаром" (1:1) Игорь Смольников заменил Юрия Жиркова. За воротами, где расположена трибуна активных болельщиков "Динамо", зияли пустоты, однако центральные сектора были практически заполнены. Символический первый удар по мячу нанес воспитанник "Динамо", трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли по хоккею Александр Овечкин. После матча Овечкин воздержался от общения с журналистами, отметив лишь, что игра ему понравилась. Дзюба обогнал Павлюченко Матч начался с двух атак хозяев, сначала Шиманьский обыграл Дугласа Сантоса и вошел в штрафную, но не смог найти адресата для передачи, а затем перспективную контратаку четыре в два загубил Рамиль Шейдаев. На 10-й минуте встречи "Зенит" открыл счет, реализовав первую возможность. Артем Дзюба после длинной передачи вратаря Андрея Лунева выиграл борьбу за мяч, отыгрался с партнером по атаке Сердаром Азмуном и уверенно реализовал выход один на один с Антоном Шуниным. Вратарь "Динамо" в этом эпизоде получил повреждение и не смог продолжить встречу, его заменил Игорь Лещук, который впервые появился на поле в матче премьер-лиги. "Шунин завтра будет проходить медобследование, завтра будет понятно, насколько серьезная у него травма", - сказал на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

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Лещук отметил, что футболисты "Зенита" ничего особенного не противопоставили, а динамовцы сами допустили ошибки. "Конечно, очень хотелось выиграть или как минимум сыграть на ноль. Очень доволен, что дебютировал в РПЛ - это только начало и отправная точка. Я всегда думал, что если выйду по ходу игры, то буду волноваться, но все произошло так быстро, что поволноваться даже не успел, только разминаться пошел, уже надо выходить на поле", - рассказал Лещук. Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим "Крыльев Советов" Александром Соболевым. Кроме того, форвард "Зенита" забил 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе - Александр Кержаков (139), третье - Дмитрий Кириченко (129), четвертое - Дмитрий Лоськов (120). По ходу первого тайма футболисты "Динамо" неплохо двигались и прессинговали соперника на его половине поля, что приводило к ошибкам игроков "Зенита". Но воспользоваться неудачными действиями гостей бело-голубые не сумели. На 30-й минуте команда из Санкт-Петербурга имела отличную возможность увеличить преимущество в счете, после передачи Дзюбы Дуглас Сантос сильно с острого угла с близкого расстояния бил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой. "В первом тайме было много технического брака в простых ситуациях, плохо выходили из обороны. Мы плохо двигались и расставлялись, не было своевременности, связываю это больше с техническим браком", - отметил на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Заслуженная победа "Зенита" Второй тайм начался с замен в составе обеих команд. У "Зенита" вместо Себастьяна Дриусси на поле вышел Малком, приобретенный у испанской "Барселоны". При этом Алексей Сутормин переместился с правого фланга полузащиты на левый. Хохлов бросил в бой Клинтона Н'Жи, который заменил Жоаозиньо. После игры Семак сообщил, что Дриусси получил травму икроножной мышцы, а также отметил, что Малком пока не набрал оптимальных кондиций для того, чтобы выходить на поле с первых минут. "Себастьян получил повреждение икроножной мышцы, серьезность покажет обследование. Малком мало играл, но в этой игре дали ему больше времени. Ему нужно набирать игровую практику и физические кондиции, чтобы выходить на свой уровень", - отметил Семак. В первой половине второго тайма в атаке у хозяев не получалось ничего, а "Зенит" имел несколько хороших моментов для того, чтобы увеличить преимущество в счете. Два голевых шанса упустил Азмун. Сначала он не сумел переиграть Лещука, выйдя один на один с голкипером с угла штрафной, а затем иранец с четырех метров не попал в пустые ворота после сильного прострела Юрия Жиркова, который на 64-й минуте заменил Сутормина. По ходу второго тайма на поле выбежал болельщик, который приблизился к фанатской трибуне "Динамо" и начал показывать неприличные жесты.

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