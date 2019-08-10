Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Победа юниорской сборной России среди игроков не старше 18 лет в Кубке Глинки/ Гретцки показывает верное развитие хоккея в стране. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В воскресенье сборная России обыграла команду Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки и впервые с 1995 года стала победителем турнира.

"Очень важная командная победа, - сказал Ротенберг. - Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире".

"Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути", - добавил первый вице президент ФХР.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.