Чечун в пятый раз выиграл марафон "Европа-Азия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Юрий Чечун в пятый раз стал победителем международного марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге. 33-летний спортсмен завершил дистанцию за 2 часа 21 минуту 24 секунды.

"Очень тяжело, один из самых трудных моих забегов. Это самая тяжелая победа из пяти. Четвертый марафон у меня за три месяца, организм устал просто. С самых первых метров терпел", - сказал он после финиша.

По его словам, бежал он на характере с самого начала. "Немножко подготовка не получилась. Бежал на характере с самого начала и до последних метров, это все, что я сегодня мог, не секундой быстрее. Очень тяжело, устал, вообще сил нет", - отметил победитель соревнований.

В женском забеге победу одержала Наиля Юламанова с результатом 2 часа 43 минуты 33 секунды. Для нее эта победа стала второй в уральском мараофне.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" проходит в Екатеринбурге с 2014 года.