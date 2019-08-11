Власти Свердловской области и РУСАДА подписали соглашение о взаимодействии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в воскресенье подписал соглашение с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом. Документ предусматривает взаимодействие в организации и проведении антидопинговых мероприятий на территории региона.

"Для Свердловской области данное сотрудничество важно в преддверии важных событий. Мы активно работаем в подготовке к чемпионату мира по боксу, который пройдет у нас в сентябре. Также мы закладываем важный фундамент по мероприятиям летней Универсиады 2023 года", - сказал журналистам Рапопорт.

Ганус отметил, что теперь РУСАДА будет оказывать региону максимальную помощь в защите спортсменов. "Мы будем оказывать всяческую поддержку Свердловской области в развитии антидопингового движения. Будем поддерживать спортсменов Свердловской области, помогать защищать их права. Оказывать всяческое содействие в образовательной сфере и исследованиях в сфере антидопинга. По приглашению властей Свердловской области мы будем сопровождать все мероприятия в регионе", - сказал глава РУСАДА.

Он добавил, что одно из главных направлений сотрудничества - формирование культуры нетерпимости к допингу среди спортсменов. "Крайне важно работать не только с состоявшимися спортсменами, но и начинать со спортивных школ, фактически сопровождая спортсменов в течение всего их жизненного цикла. Также нам важны спортсмены, завершившие карьеру. Они должны стать примером для начинающих", - уточнил Ганус.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.